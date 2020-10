A Dancing with the Stars világsztárja, Gabriela Spanic fájdalmas titkot fedett fel múltjából.

A venezuelai sorozatsztár, Gabriela Spanic még csak 16 éves volt, amikor élete legnagyobb tragédiáját élte át. A színésznő elveszítette szerelmét, Angelt, akivel közösen tervezték jövőjüket.

Ma is élénken él bennem az arca, hangja és ölelése. Hatalmas szerelem volt a miénk, ami a középiskolában kezdődött. Tizenhat éves voltam, amikor egy éjjel borzasztó álomra riadtam fel. Láttam, ahogy Angel megfullad... Reggel elmeséltem édesanyámnak a rémálmomat, majd elindultam a plázába, ahol minden reggel találkoztam a szerelmemmel, hogy együtt menjünk az iskolába. Ő azonban nem volt ott és a suliban sem láttam – kezdte a Dancing with the Stars versenyzője a Ripostnak.