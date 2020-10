1985. október 5-én este, a Budapesti Kongresszusi Központban megrendezett döntőn messze a legmagasabb pontszámmal nyerte el a Magyarország szépe címet és a koronát Molnár Csilla. 1986-ban már a Miss Európa-verseny résztvevői között tűnt fel, ahol a svéd és a francia lány mögött lett harmadik.

Molnár Csilla 16 évesen nyert, ezáltal felfordult az élete. A gimnáziumot is otthagyta, hogy tudja teljesíteni kötelezettségeit, hogy eleget tudjon tenni a média és a szervezők kéréseinek. Magántanuló lett, szaporodtak problémái, konfliktusai, és a fiatal lány ezt nem bírta: 1986. július 10-én kora délután, szülei házában halálos adag gyógyszert vett be, és már nem tudták megmenteni életét. A tragédia miatt az 1986-os szépségversenyt a középdöntőnél leállították, és 1989-ig nem is rendeztek hazánkban ilyen vetélkedőt. Molnár Csilla Andrea Kaposváron, a Keleti temetőben nyugszik.

„Egy osztálytársam javasolta, hogy induljak. Játékként indult az egész, nem vettük komolyan. Apukám eleinte nagyon ellenezte az egészet, anyukám azt hiszem végigszurkolta az egész versenyt" – nyilatkozta akkor a közmédiának.

„Mindenképp le szeretnék érettségizni, majd kozmetikus szeretnék lenni. Most még csak 16 éves vagyok, a modellkedés később szóba jöhet" - tette hozzá.

Halála után két könyv jelent meg, Gazsó L. Ferenc és Zelei Miklós, illetve Friderikusz Sándor írt róla. A szépségversenyről Szépleányok címmel készített botrányokban gazdak dokumentumfilmet Dér András és Hartai László. Molnár Csilla alakját két dal is őrzi: az Első Emelet együttes A szépek szépe balladája című száma Csilla halála után néhány hónappal jelent meg, néhány évre rá pedig Homonyik Sándor előadásában csendült fel az Álmodj, királylány című dal.