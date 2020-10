Nádai Anikó kisfia kérésére döntött úgy, hogy örökbe fogadnak egy kutyust, amire idén tavasszal kerítettek sort. Azonban a kiválasztott állattal nem úgy alakult a kapcsolat, ahogyan azt a műsorvezető szerette volna.

"Eddig nem volt bátorságom erről mesélni, de most mégis bízom abban, hogy a mi történetünk tanulságos lehet mások számára.

Patrik nagyon régóta szeretett volna kutyust, ezért tavasszal úgy döntöttünk ellátogatunk egy menhelyre. Akkor hoztuk el Mogyorót, akit a kisfiam választott, szerelem volt első látásra. Tudtuk, és szóltak is, hogy igaz keverék kutyus, de olyan fajta keveréke, aki fajtaismeretet, tapasztalatot igényel. Nem tudtam ellenállni, és elhoztuk, hittem benne, hogy kellő kitartással és odafigyeléssel, a mi kis családunk része lehet. Sajnos hiába volt minden, kaphatott bármennyi figyelmet, szeretetet, fogadtunk hozzá kutyaoktatót, aki szép eredményeket ért el vele, kevesek voltunk a számára. Nem tudtuk kielégíteni a mozgásigényét, vadászösztöne miatt imádott ásni, rágni, ugratni és folyton el akart szökni. A gyerekek féltek tőle, hiába volt jószándékú. Végül úgy döntöttem ismét az @apro_mancsok_menedeke -hez fordulok, akik készségesen segítettek. Szerintem ez az ami igazán számít: nem elítéltek, nem pálcát törtek a fejem felett. Látták, hogy "kevesek" vagyunk hozzá, és számukra tényleg az a fontos, hogy a kutyus és gazdi is boldog legyen. Nekik köszönhetően csodálatos családhoz költözhetett Mogyi, aki már versenyszerűen agilityzik és közben teljes mértékben kiaknázzák azokat a tulajdonságokat, amivel nálunk csak bosszúságot okozott" - írta részletesen Instagram oldalán a műsorvezető.

Bár a korábbi kutyusokat ott hagyták, mégsem mentek haza üres kézzel.

"És akkor jött Süti... Ő egyszerűen csodálatos. Kedves, és nyugodt, nem féltem tőle a fiam, sokat lustálkodik, egy igazi áldás. Ő is keverék, nem tudni milyen, de nekünk a legszebb. Bújós és hálás. A tökéletes választás. Szerencsés vagyok, hogy végül minden jól alakult. Már nem gyomorideggel kelek reggel, hogy vajon mire ébredek. Tudom, hogy így lett mindenkinek a legjobb. Mert mindenki boldog" - mesélte Anikó.