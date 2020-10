„Sajnos egyre gyakoribb a Koronavírus fertőzött és azon átesett gyermekek zaklatása, kiközösítése és kirekesztettsége az óvodai, iskolai közösségben. Szülőként arra jutottunk a beszélgetés során, hogy valószínűleg otthon a felnőttektől ered a gyerekekben elültetett kiközösítés, megvetés csírája. Mielőtt bárkit aki Covid-19-el fertőződött megbélyegeznénk, gondoljunk arra, hogy egyrészt nem tehet róla, másrészt egy világjárvány idején ránk is sor kerülhet, mi is elkaphatjuk a fertőzést és abban az esetben nekünk is szembe kell néznünk a megvetéssel, kiközösítéssel járó lelki nehézségekkel" - kezdte bejegyzésében Sylvia, aki szerint a vírus után nem csak a testi de a lelki fájdalmainkat is gyógyítani kell, ami egy sokkal nehezebb folyamat.

„A Koronavírus maradványtüneteinek többsége gyógyítható, de a beteg gyermekeket érő lelki traumák nehezen gyógyuló sebek melyek befolyásolhatják a további -akár felnőtt életüket is! És akkor innentől kezdve új értelmet nyert az a mondat, hogy:"Vigyázzunk egymásra!"