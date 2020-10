A méhészeti termékek természetes úton erősítik az immunrendszerünket a méztől a méhpempőn át a propoliszig- Utóbbi ráadásul nagyon erős fertőtlenítő hatással bír, így a torok, a légutak fertőtlenítésére is alkalmas. a manuka méz pedig természetes antibiotikum és probiotikum is egyben, így a bélflóra egészségére is vigyáz - tudhatjuk meg a TV2 Több mint testŐr műsorából.