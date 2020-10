A legjobb, ha csak akkor teszel ki róla képeket az internetre, ha elég nagy ahhoz, hogy ő is mérlegelni tudja annak tartalmát, és a hozzájárulását adja. Ezzel nem csupán a személyiségi jogait tartod tiszteletben, de a tudatos social media használatra is neveled. Hiszen 12-13 évesen már neki is lehet saját profilja, amire feltesz fotókat.

Nem csupán a pedofil veszély miatt érdemes kétszer is meggondolni egy-egy kép megosztását. Ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad. Mérlegeld, hogy te szeretnéd-e, ha felnőttként bárki láthatná azt, amint kicsiként meztelenül fürcsiztél a kiskádban, vagy maszatos arccal etted a paradicsomos tésztát.

Lássuk azt a 6 képtípust, amit soha, semmilyen körülmények között sem szabad megosztanod az interneten.

1. Meztelen, hiányos öltözetű képek

Ebbe a körbe beleértendők a pici babák fürdetős, a strandolós kis fürdőruhás, a félmeztelenül otthon lazulós fotók is. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy gyermeked fedetlen testét lássa. Az ilyen jellegű fotókat tartsd meg a családi fotóalbumnak. Amennyiben mindenképp szeretnéd megosztani a családdal, azt zárt csoportban küldd át nekik

.

2. Vicces, gúnyos képek

Sok szülő szereti megtréfálni kisebb, nagyobb gyermekét, amit lefotóznak, időnként videóra is vesznek. Az más kérdés, hogy mennyire szerencsés gúnyt űzni saját gyerekünkből, de semmiképp se fair vele szemben ezt az egész világgal meg is osztani. Ezt láthatják a többi barát-szülő révén a barátai is. Ne hozd kínos helyzetbe!

3. Iskolai teljesítményét mutató képek

Remek, ha büszke vagy rá, mert jól szerepelt egy tanulmányi versenyen vagy remek lett a bizonyítványa, de felesleges ezzel dicsekedned. Ezzel felesleges nyomást helyezel rá, olyan teljesítménykényszerbe kergetheted, ami később nagyon negatívan hathat vissza rá.

4. Képek, amiken hisztis, dühös

Eleve visszás, fotózni a gyereket, amikor egy negatív érzelmi spirálba kerül, ahelyett, hogy megnyugtatnád. Ám az első pár alkalom olyan hihetetlennek tűnik friss szülőként, hogy jogosan érezheted ennek dokumentálását. Később, amikor idősebb lesz, akár még együtt is mosolyoghattok a képeket nézegetve. De ne egy poszton, amit tíz évvel ezelőtt tettél ki a Facebook oldaladra. Kínos és abszolút elfogadhatatlan, ha ezzel próbálsz lájkokat gyűjteni.

5. Büntetését ábrázoló képek

A büntetés, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy fegyelmezés, a gyereknevelés része. Nem mindegy azonban, hogy ezt miként teszed. A verésről korábban már írtunk egy igen hasznos cikket, de szeretném azt hinni, hogy az ilyenfajta agresszív és végletes büntetési formákat nem alkalmazod. Büntetés lehet az édesség, a tévé megvonás, a szoba takarítása... stb. Azzal, ha ezeket dokumentálod és megosztod, egyszerűen megszégyeníted a gyermekedet. Ne tedd!

6. Képek, melyeken más gyerekek is látszódnak

A fentiekből jól következik, hogy más gyerekének személyiségi jogairól nem te döntesz. Még egy születésnapi zsúron készült ártatlan fotót, amin más gyerekei is láthatóak, csak abban az esetben ossz meg, ha a szüleik jóváhagyását megkaptad. Amennyiben mindenképp szeretnéd kitenni, homályosíts el az arcukat.