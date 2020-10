Lady Gaga nem a szemérmességéről híres - azt eddig is tudtuk - a legújabb fotói azonban meglehetősen merészre sikeredtek. Rihanna és Selena Gomez után a szexi énekesnő is saját sminkmárkát indított Haus Labs néven, melynek az új kollekcióját reklámozza, ezért még a melltartójától is hajlandó volt megválni.