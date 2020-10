Minden évben elkészíti a Forbes magazin a legjobban fizetett színésznők listáját. Idén meglepő módon a sorozatsztárok taroltak igazán. Ennek pedig az oka nem mást, mint a koronavírus. A járvány miatt ugyanis jóval kevesebb mozifilm került vászonra, illetve a színészek fizetsége a mozik jegyeladásától is függ, ennek pedig nem tett jót a karantén.

Így került 2020-ban a lista élére Sofia Vergara, aki a Modern család című sorozatnak – ahol epizódonként 500 ezer dollárt kap - és az America's Got Talent tehetségkutatóban való zsűrizésnek köszönheti mesés vagyonát - írta meg a The Live Mirror.

Idén több sorozatsztár is megelőzte a nagy filmcsillagokat, Ellen Pompeo a Grace Klinika szereplője vagy Elisabeth Moss A szolgálólány meséjének hála is az élre került.

Sofia Veraga 43 millió dollárt zsebelt be, Angelina Jolie 35,5 milliót, míg a bronzérmes Gal Gadot 31,5 milliót költhetett el.

Őket követi Melissa McCarthy 25 millió dolláros éves bevétellel, Meryl Streep 24 millióval, Emily Blunt 22,5 millióval, Nicole Kidman pedig 22 millió dollár fizetséget kapott.