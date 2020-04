1.Izraelben született, apai ágon egy olyan családba, amely már hat generáció óta ott él. Anyai ágon a felmenői között fehérorosz, litván, orosz, lengyel, osztrák és német zsidók találhatók. Az anyai nagyapja megjárta és túlélte Auschwitzot.

2.A keresztneve jelentése 'hullám', a vezetéknevéé pedig 'folyópart'.

3.Tizennyolc évesen megnyerte a Miss Israel szépségversenyt.

4.Ez azonban nem mentesítette őt a hazájában nőknek is kötelező katonai szolgálat alól, ami két évig tartott. A szolgálati ideje alatt főként erőnléti és küzdősport edzőként tevékenykedett a sereg tagjai számára.

5.A katonaság után egyetemre ment, jogot és nemzetközi kapcsolatokat tanult.

6.Miután eldöntötte, hogy belevág a színészkedésbe, élete első meghallgatásán A Quantum csendje című James Bond-film női főszerepéért versenyzett. Nem jött össze, Olga Kurilenko elvitte előle a melót.

7.A filmes debütálását így a Halálos iramban-széria negyedik része hozta el 2009-ben. Gisele, a filmbeli karaktere pedig olyan pozitív fogadtatásban részesült, hogy az eredeti tervekkel ellentétben még további két folytatásra is visszahozták. Gal Gadot pedig hasznát vette katonai kiképzésének, hiszen a filmben minden jelenetét kaszkadőr segítsége nélkül vették fel.

8.2013 decemberében választották ki a karrierje eddigi leghíresebb szerepére: ő lett a szuperhősnő Wonder Woman. Először a Batman Superman ellen című moziban bukkant fel a karaktere, a színésznő pedig nagyon keményen felkészült a szuperhősszerepre, megtanult vívni, kung-fuzni, capoeirázni és jiu-jitsuzni is.

9.Ő lett az első nő, aki a modern kori szuperhősfilmekben főszerepet játszhatott, hiszen 2017-ben aztán Wonder Woman megkapta a saját, önálló mozis kalandját is – ami óriási siker lett. Sőt, már a folytatást is leforgatták hozzá, a Wonder Woman 1984 elvileg augusztusban érkezne a világ mozijaiba, de ez a dátum a jelenlegi helyzetben persze még változhat.

10.Mint minden olyan színész, aki kultikus képregényfigurát formál meg, ő is kapta rendesen az ívet eleinte a keményvonalas rajongóktól. „Azt mondták, hogy túl vékony vagyok Wonder Woman-nek, hogy nem elég nagyok a melleim, hogy a fejem túl nagy, és a testem úgy néz ki, mint egy seprűnyél, de ilyen a mi szakmánk. Kitesszük magunkat a világ elé, és ha kiteszed magad, mindig lesznek, akik csípőből tüzelnek rád." – nyilatkozta. A Wonder Woman-filmek sikerei után a kommentelő trollok persze elhallgattak, vagy épp imádói lettek.

11.Amiért pedig Gal Gadot rajong, az a motorozás. Maga is tulajdonosa egy 2006-os fekete Ducati Monster-S2R sportmotornak. Emellett a többi kedvenc sportja és hobbija a röplabda, a tenisz és a kosárlabda. Utóbbiban iskolai csapatokban is játszott, ahol hasznát vette a korán elért 178 centis magasságának.

12.Házas asszony, 2008 óta az izraeli ingatlanbefektető Yaron Versano felesége. Két kislányuk született.

13.A férjével közösen fejlesztettek fel egy Tel-Aviv belvárosában található butikhotelt, amit aztán 26 millió dollárért adtak el a Chelsea futballklubot is tulajdonló, híres orosz üzletembernek, Roman Abramovicsnak.

14.Két 1999-es filmet tart a kedvencének, az Amerikai szépséget és a Harcosok klubját.

15.Egy ideje már nem csak szerepelni akar filmekben, de készíteni is őket. Épp ezért tavaly a férjével közösen létrehoztak egy filmgyártó céget, és jelenleg két produkció fejlesztésén is dolgoznak. Mindkettőnek Gal Gadot lenne a főszereplője is, és mindkettő valóban élt nők történetein alapszik. Az egyik egy tévésorozat lesz a színésznő és feltaláló Hedy Lamarr életéről, a másik pedig egy történelmi thriller a második világháborús lengyel ellenálló és zsidómentő Irena Sendlerrel a középpontban.