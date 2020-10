A Dancing with the Stars gyönyörű versenyzője,Gelencsér Timi elszántan fog küzdeni azért, hogy megnyerje a versenyt.

Szombaton startol a TV2 nagyszabású show-ja, a Dancing with the Stars, amelyben Gelencsér Tímea is táncra perdül. Az egykori szépségkirálynő hosszú ideje készül a szombati show-ra, és a rajongók legnagyobb örömére folyamatosan táncos videókat posztol TikTok oldalára. Egy dologban viszont rendlívül elszánt, hatalmas nyerniakarás van benne, igazi versenyzőnek tartja magát, így mindent megtesz azért, hogy a dobogó tetején álljanak táncpartnerével.

Igen. Versenyzőként nőttem fel, sosem mondanék olyat, hogy valamit nem szeretnék megnyerni. Alázatosan és kitartóan fogok dolgozni. Eléggé maximalista vagyok, ki fogok magamból hozni mindent, amit lehet, nem szeretném, ha olyan érzés maradna bennem, hogy lehetett volna jobb is.

nyilatkozta az nlc.hu-nak.

Azt is hozáttte, hogy jelenleg az életébe nem igazán fér bele a kapcsolat és még távol érzi magát attól, hogy családot alapítson.