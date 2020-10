Ha valaki zabot evett reggelire, azon tíz évvel ezelőtt mindenki csak mosolygott, esetleg viccek céltáblájává vált, mondván, zabot a lovak esznek. Később aztán elsősorban amerikai mintára a mi táplálkozásunkban is megjelent a zabkása. Voltak, akik sokáig idegenkedtek tőle, mások azonnal rákaptak. Tulajdonképpen jól is tették, ugyanis a zab egyik legfőbb tulajdonsága, hogy tápanyag-összetétele rendkívül kiegyensúlyozott. Kiváló rost- és szénhidrátforrás, ráadásul más gabonákhoz képest több fehérjét és zsiradékot tartalmaz, valamint fontos vitaminok és ásványi anyagok találhatók benne.

A nap első étkezésének pedig mi más lenne a dolga, mint hogy feltöltsön energiával, és lehetőség szerint laktasson. Sok diétázó főleg ezért az az utóbbi tulajdonságáért emelte be a táplálkozásába a zabkását, de nem kevesen vannak azok sem, akiknek ez nem jött be, és egy óra múlva megéheztek tőle. Egyelőre azonban nézzük a zabkása pozitív élettani hatásait.

1. Alacsony GI

Alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is bátran ehetik. Persze, csak módjával, és nem mindegy, hogy mivel, de később erre még kitérünk.

2. Magas rosttartalom

A rostdús táplálkozás az egészséges emésztés, a megfelelő anyagcsere alapja. Ha sok rostos ételt fogyasztasz, elejét veheted többek között az elhízásnak, a székrekedésnek, és csökkentheted a szívbetegségek és a magas vérnyomás kockázatát is. A reggeli zabkása pedig tényleg bővelkedik oldható rostokban, ami segít csökkenteni a koleszterinszintet, és stabilizálja a vércukorszintet, a vastagbélnek pedig különösen jót tesz. Kutatások alapján a zab segít csökkenteni a hasi zsírt is.





3. Makro- és mikrotápanyagokban gazdag

A zab tartalmaz fehérjét, szénhidrátot és antioxidánsokat is. Igazi vitamin- és ásványianyag-bomba: tamin (B1-vitamin), szelén, E-vitamin, magnézium, foszfor, cink, mangán és vas is található benne.

Nem mindenkinek ideális

Tehát ezeket a tulajdonságait nézve, a zabpehely valóban ideális reggeli lehet, de nem mindenkinek. Bár alacsony glikémiás indexe miatt a cukorbetegek is fogyaszthatják, mégis, sok inzulinrezisztens (ami tulajdonbetegség előszobája) számol be arról, hogy zab fogyasztása után rosszul érzi magát, fáradt, és gyorsan megéhezik. Különösen igaz ez, ha tejjel és gyümölccsel fogyasztják, számukra ideálisabb, ha a zab mellett tojást vagy jó minőségű húsfélét is beiktatnak a reggelibe, amelyek tovább lassítják a zabkása felszívódását. Az inzulinrezisztenciáról, annak tüneteiről és kezeléséről ebben a cikkünkben olvashatsz.

A legnagyobb bakik, amelyet a zabkásával elkövethetsz

1. Instant, cukrozott terméket veszel

2. Túl nagy adagot fogyasztasz belőle

3. Mindig ugyanúgy eszed

4. Hizlaló dolgokkal turbózod fel