Egy évszázaddal ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt, hogy egy családnál az étel a szemetesben landoljon. Egyrészt ezek zöme háztáji gazdálkodásból származott, és pontosan tudták, miből mennyire van szükség, mit lehet eladni, és mit, hogyan és hol kell tárolni. Odafigyeltek az élelmiszerek elfogyasztási sorrendjére is, hogy biztosan ne romoljon meg semmi. Nos, a XXI. században, amikor minden és mindenhol kapható, ezt az előrelátást elfelejtettük, ezért nagyon sok élelmiszer végzi a kukában. Nem kellene ennek így lennie, csak egy kis tudatosságra lenne szükség ahhoz, hogy ne pazaroljunk. Most néhány tippel segítünk is ebben neked.

Írj bevásárlólistát!

A megfontolt, célirányos vásárlás alfája és omegája a bevásárlólista. Ha egy hétre vásárolsz, gondold át, mit szeretnél főzni, mi kell hozzá és mennyi. Nagyjából azt is tudod, hogy mennyi tejtermék, húsárú fogy el nálatok egy hét alatt, és csak ennyit vegyél ne többet. A felhalmozás és az impulzusvásárlás egyenes út a pazarláshoz. Persze nem feltétlenül kell száz százalékban a listához ragaszkodni, ha valamit megkívánsz, vedd meg, viszont csak azért feltankolni valamiből, mert le van értékelve, nem érdemes. Attól, hogy olcsóbb volt, nem fogod jobban kívánni, és végül csak a szemetesbe kerül.

Ha hajlamos vagy az impulzusvásárlásra, jobban teszed, ha nem farkaséhesen indulsz el a boltba. Ha korgó gyomorral tologatod a bevásárlókosarat, garantált, hogy csomó felesleges dolgot is beleteszel, ami sem az alakodnak, sem a pénztárcádnak nem kedvez.

Ne dobd rögtön a szemetesbe az akciókat hirdető újságot sem!

Bár azt már hangsúlyoztuk, attól, hogy valami olcsó, nem biztos, hogy szükséged van rá. Viszont előfordulhat, hogy épp a kedvenceid is az akciósok között lesznek, így érdemes akkorra időzítened a bevásárlásodat. A szupertudatosak vagy szuperspórolósak több helyről is öszevadászhatják a dolgokat, de ha elfogadjuk azt, hogy az idő pénzt, nem biztos, hogy érdemes.

Nem mindegy, milyen kiszerelést választasz!

Sokan hajlamosak a kelleténél nagyobb kiszerelésű élemiszert vásárolni, hiszen úgy általában olcsóbb. De gondold át, miért vennél meg egy kiló sárgarépát vagy citromot, ha csak 1-2 darabra van szükséged. Hiába tűnik úgy, hogy jobban jársz, ha a többet választod, a penészes citrom és a fonnyadt répa sorsa megint csak a kuka lesz. Ha valamit mégis nagyon jó vételnek tartasz, de tudod, hogy nem fogod egyhamar elhasználni, az előrelátható felesleget ajándékozd el: de még újkorában!

A fagyasztó jó barát

Ha mégis szeretnél biztonsági tartalékot képezni, akkor azt megteheted, ha fagyasztott zöldséget, gyümölcsöt veszel. Ezeket bármikor előveheted, ráadásul a tápanyag- és vitamintartalmuk is megfelelő, és belátható időn belül nem is romlanak meg. Ha nagyobb mennyiségű húst vásárolsz, azt is érdemes azonnal kiporciózni és a mélyhűtőbe dugni, sőt, sok főtt étel is eltárolható egy darabig a mélyhűtőben.

A nem fagyasztott ételt se mindegy, hogyan tárolod

A fagyasztó praktikus, de nyilván mindent nem lehet abban tárolni. Arra figyelj, hogy a sajtokat, felvágottakat, szalámikat, az erre a célra gyártott dobozkában tartsd, sokkal tovább friss marad, a zöldségeket, gyümölcsöket pedig pár naponta forgasd át. Figyelj arra, hogy az érettebbeket, régebbieket edd meg először!

Főzz magad!

Persze mindannyian szeretünk étterembe járni, és otthon is sokszor praktikusnak tűnhet készételt melegíteni, de semmiképpen sem gazdaságos. Tehát, ha az otthoni étkezés mellett döntesz, törekedj arra, hogy te is készítsd el az ételedet. Egyrészt, legalább tudod, mi van benne, másrészt pedig a töredékébe fog kerülni.

A főzésnél is igaz lehet, ami a vásárlásnál, azaz ne ess túlzásokba. Csak annyi ételt készíts, amit megeszel vagy megesztek, és ha már látod, hogy sok lesz, még frissen ajándékozz el belőle.

Légy kreatív!

Attól, hogy valami maradék, nem biztos, hogy rossz. Tény, van, amikor elkerülhetetlen az, hogy kidobj valamit, de sokszor egy kis kreativitással a megmaradt sültből, falatnyi sajtból, megpuhult paradicsomból stb. igazi mennyiei fogást varázsolhatsz.

Mielőtt boltba mész, nézd meg, mi van otthon

Amikor már ott vagy a boltban, nehéz felidézni, hogy biztosan van-e még otthon az adott fűszerből, elfogyott-e már a mustár, ketchup. Az ilyen apróságokat a legkönnyebb elfelejteni, és bár kis tételt jelentenek, semmi értelme, hogy minden főzésnél újat vegyél belőlük. Gondold át, mit szeretnél készíteni, és mi az ami már elfogyott, és azokat pótold.