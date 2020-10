"Világéletemben Budán éltem, Zita pedig Szentendrén nőtt fel. Tudom, nagy áldozat volt tőle, hogy elköltözött, most rám vár ugyanez a kihívás. Korábban a feleségemnek volt újszerű a főváros, most nekem lesz az a csendesebb, kisvárosi lét. Nagy szerencsénk van, mert Zita testvére és a családja lesz a szomszédunk. Többszintes, modern ház épül, ráadásul annyit elmondhatok, az emeleten nemcsak Lócinak és Levinek készül gyerekszoba, hanem plusz egyet is terveztünk, ugyanis szeretnénk, ha bővülne a család" - árulta el a 44 éves színész a Blikknek. Hozzátette, új házukat Zita édesapja építi.