Hihetetlen show-val startolt a Dancing with the Stars első adása, forró volt a hangulat a színpadon. És a színfalak mögött is! Ugyanis a műsor után a Bors kamerái egy intim pillanatot rögzítettek.

Osvárt Andrea a lépcsőnél várakozott, amikor lefelé jött Andrei Mangra, Gabriela Spanic táncpartnere. A kezük egy pillanatra összeért a korláton, mire a színésznő gyorsan elkapta, ám a férfi utánanyúlt, és finoman megsimogatta, közben viszont rá sem nézett, ebből látni, hogy nem csupán gratulációról van szó vagy egy baráti mozdulatról, mert nem akarta, hogy feltűnő legyen.

Vajon valami alakul köztük?