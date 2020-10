A TV2 showműsorában 12 ismert ember vállalkozik arra, hogy megmutassa tánctudását profi párja oldalán. Gabriela Spanic, Osvárt Andrea, Marsi Anikó, Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Détár Enikő, Istenes László, Noszály Sándor, Horváth Tamás, Tóth Dávid, Emilió és Győrfi Dani már hosszú hetek óta próbál, hogy a ma esti bemutatkozás tökéletesen sikerüljön. A párokra az élő showk alatt a nézők a TV2 ingyenes Live applikációban adhatják le szavazataikat.

A versenyzőknek azonban nemcsak a képernyő előtt ülőket kell elvarázsolniuk, hanem a Dancing with the Stars négytagú zsűrijét is: Ördög Nórát, Molnár Andreát, Schiffer Miklóst és Kováts Gergely Csanádot.



A versenyzők lenyűgöző közös produkcióval indították a showt: