Tóth Andit sok férfi környékezi meg, de személyesen kevesen mernek odamenni hozzá.

"Többször fordult már elő velem, hogy olyan üzeneteket kaptam, amelyben egy srác azt írta, hogy itt és ott látott, de nem mert odajönni. Lehet, a kisugárzásom ijesztő, de az tény, hogy félnek tőlem a férfiak" - mondta a Blikknek Tóth Andi, aki most nem is vágyik kapcsolatra. És úgy véli, jobb, ha ezek a félénk fiúk nem is keresik.

"Azt gondolom, hogy egy igazi férfi a talpán, egy férfiállat, na, ő majd oda mer jönni. És ő jöhet is, persze csak akkor, ha normális és kedves" - mondta az énkesnő, aki arról is beszélt, milyen az ideálja.