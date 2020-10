Gáspár Zsoltiban most érett meg az elhatározás, és úgy döntött, visszaül az iskolapadba...

Gáspár Zsoltinak mindig meg volt a magához való esze, bár az iskolában nem tartozott a jó tanulók közé. Végül pincér lett belőle, de soha nem dolgozott a szakmájában, most mégis úgy döntött, továbbtanul.

„Az az igazság, egyre jobban zavar, hogy nincs érettségim, hiszen a gyermekeim már megszerezték ezt a papírt. Főiskolára fognak járni és én szeretném, ha büszkék lennének rám, ezért elkezdtem keresni a lehetőségeket. Levelezőn szeretném megszerezni az érettségit, majd beiratkozom a TV2 akadémiára, ahol kitanulom a tévézés csínját-bínját" – mesélt terveiről Zsolti, aki azt is elárulta, ki a példaképe.

„Igazi példaképem lett Demcsák Zsuzsi az Ázsia Expressz alatt, felnézek rá, mert tényleg mindent tud és nem csak a tévézésről. Őt figyelve rengeteget tanultam és rájöttem, hogy én is meg akarom szerezni a tudást. Nyilván le vagyok maradva és sosem érem majd el azt a szintet, amit például ő is képvisel, de a tudásszomjam megvan és elég kitartó is vagyok" - jelentett ki Gáspár Zsolti, aki hamarosan Demcsák Zsuzsa oldalán debütál majd a TV2 Farm című műsorában.