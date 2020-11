Bizonyára sokan vannak, akik már ébredés után is képesek tevékenyek lenni, azonnal – esetleg a reggeli kávé után – felpörögnek, és azon vannak, hogy minél produktívabban teljen az egész napjuk. Másoknak azonban kell egy kis – vagy egy kicsivel több – motiváció ahhoz, hogy lelkesen kezdjenek bele a napba, és hogy a folytatás is lendületes legyen. Habár a világ legegyszerűbb dolgának tűnik, sokszor nehéz megtalálni azt, ami ösztönözni tud bennünket, ami talán még fel is villanyoz, hiszen az egyforma napokban egyforma teendők sokasága vár ránk, ráadásul az őszi, esős hangulat sem ígér semmi olyat, ami derűvel, váratlan izgalommal szolgálna. Ha szeretnénk, hogy ne teljen el nap nap után úgy, hogy szinte átbukdácsoltunk a teendőkön, magunknak kell megtalálnunk a motivációt és azt, ami ösztönzőleg hat ránk. Akinek ez nem megy ösztönösen, annak itt egy kis segítség ahhoz, milyen rutint, szokásokat és tippeket érdemes beépíteni a reggeli teendőink sorába, hogy boldogabban, fesztelenebbül és lelkesebben teljen a napunk.

1. Keljünk és feküdjünk időbenTermészetesen a kikapcsolódás is nagyon fontos, de a hétköznapokon igyekezzünk egy bizonyos beosztás szerint élni. Ha tehetjük, mindig keljünk és feküdjünk azonos időpontban, az elegendő alvás ugyanis a kiegyensúlyozottság alapja, és habár sokáig el lehet vegetálni néhány óra pihenéssel, a testünk kizsigerelésének meglesz a böjtje. Fáradtan képtelenség koncentrálni, hosszútávon komoly egészségkárosító hatása is van annak, ha egyre csak rövidítjük a pihenésre szánt időt. Kipihenten természetesen a motivációt is könnyebb megtalálni. Ennek érdekében attól is óvakodni kell, hogy újra és újra kinyomjuk a reggeli ébresztőórát. Ha visszaalszunk, újabb alvási ciklusba kerülünk, és mikor ismét megszólal a riasztás, sokkal morcosabban ébredünk.



2. Kezdjük a reggelt mozgássalTermészetesen nem kell az ágyból kikelve egyből lefutni a maratont, de néhány egyszerű gyakorlattal serkenthetjük testünk vérkeringését, ami segíti a könnyebb ébredést, ráadásul az bizonyított tény, hogy a mozgás hatására dopamin szabadul fel, amely boldogságérzetet ad. Ehhez azonban az is fontos, hogy időben keljünk, de ha lehet, egy kicsivel inkább annál is korábban. A nyugodt készülődés ugyanis szintén szükséges, különben a napunk stresszel, feszültséggel indul.



3. Készüljünk fel a másnapraHa igazán gördülékeny és problémamentes reggelt szeretnénk, már este érdemes felkészülni a másnapra. Kikészíteni a ruhákat, elkészíteni a reggelit és az ebédet. Így ébredés után valóban nem lesz más dolgunk, minthogy arra koncentráljunk, milyen teendőket kell elintéznünk, és hogy egy kis plusz motivációt nyújtsunk saját magunknak. A reggelt a kapkodás és a rohanás helyett próbáljuk meg arra szánni, hogy fejben felkészüljünk, és hogy megtervezzük a napunkat.

4. Motiváld magad zenévelNem véletlenül használják terápiás eszközként is a zenét: ha reggel sehogyan sem sikerül megtalálnod a lelkes és motivált énedet, sokat segíthetnek az energikus, pörgős dalok, amelyektől jól érzed magad, olyannak, akit szétvet a tetterő. Ehhez érdemes előre elkészítened egy lejátszási listát, de bizonyára rengeteg található már az interneten. Ezt hallgatva sikerülhet a reggeli tea/kávé kortyolgatása közben „berúgni a lelked motorját" is. Ha úgy érzed, hogy a zene nem segít, akár poadcastot is hallgathatsz, a lényeg, hogy a test ébredése után a lélek is kinyissa a szemét.