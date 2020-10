Minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, akkor is, ha a külvilág felé ezt nem kommunikálják. Nem érdemes tehát mások boldogsága után vágyakozni, és főként nem szabad a közösségi oldalakra kikerült posztok alapján véleményt formálni egy-egy viszonyról, hiszen az sosem a valóságot mutatja. Problémák mindenhol vannak, de meg lehet tanulni kezelni azokat, amelynek a kommunikáció a kulcsa. Ezért érdemes olyan partnert választani, akivel ez gördülékenyen megy. A konfliktuskezelésre való képesség az egyik legfőbb mérője egy kapcsolat sikerességének, nem pedig a viták hiánya. Olyan társat kell választanunk, akivel könnyen együtt tudunk működni, egy hosszú és boldog kapcsolat kialakításában.

Persze nehéz ilyen tudatosan és mondhatni, kissé ridegen állni a párválasztáshoz, hiszen az első pillanatban a vonzalom dönt, az a bizonyos „egy húr", amin pendülünk, és rendszerint a saját érzelmi poggyászunk és korábbi tapasztalataink is befolyásolják azt, kit választunk. Hajlamosak vagyunk olyan partnert vonzónak találni, aki a korábbi, esetleg romboló mintába illeszkedik, de nem azért, mert élvezzük, hanem azért, mert ismerős, mert ezt már megtanultuk kezelni. Ezért érdemes tehát egyet hátralépni, és onnan szemlélni egy kialakulóban lévő kapcsolatot. Még fontosabb, hogy őszinték legyünk magunkhoz, az érzelmek viharában ugyan nagyon nehéz objektíven megítélni egy másik személyt, de ha egy életre szóló partnert szeretnénk, akkor lényeges, hogy tisztában legyünk azzal, mit szeretnénk, és azzal is, hogy a másik kielégítheti-e a legfontosabb igényeinket – az összeset senki nem tudja -, és fordítva.

Íme, tehát azok az értékek, amiket érdemes keresni egy partnerben.

1. Érzelmi érettség és empátiaMindenkinek van múltja és vannak sérülései, mindenki cipel egy bizonyos méretű érzelmi poggyászt, de ezt tudni kell kezelni. Fontos, hogy hajlandó legyen fejlődni, megismerni önmagát és nyitott legyen a változásokra, változtatásokra, ne mindig másoktól várja a problémák megoldását. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki „oldja meg egyedül" a gondjait, de aki nem akar fejlődni, azt nem is lehet ebben segíteni. Ezzel együtt nagyon fontos az empátia, hogy képes legyen néha a másik cipőjében járni, ez a kedvesség, figyelmesség és együttérzés az alapja egy hosszan tartó kapcsolatnak, enélkül a közös és egyéni problémák megoldása is nagyon nehézkes, ha nem lehetetlen.

2. HumorNem véletlenül mondják, hogy a nevetés orvosság. Habár a problémát nem feltétlenül oldja meg, de csökkenti a feszültséget, a szorongást, ami már önmagában megkönnyíti azt, hogy egy-egy nehezebb helyzettel szembenézzünk. Ráadásul a legjobb dolog, ha valaki mellett jól érezzük magunkat, ha sokat tudunk vele nevetni. Ehhez persze az is szükséges, hogy képesek legyünk önmagunkon is nevetni.

3. KommunikációNem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a kommunikáció egy kapcsolatban. Itt elsősorban nem arról van szó, hogy jól el tudunk-e beszélgetni valakivel, hanem hogy megértjük-e egymást. Egy hosszú kapcsolat ugyanis sok öröm mellett sok konfliktust is tartogat, amit csak akkor lehet tisztázni, ha hajlandóak vagyunk időt fektetni a megoldás, a helyes kommunikációs mód megtalálásába. Ezért az is fontos, hogy mindkét fél nyitott legyen az új utakra, ahogy a problémák megbeszélésére is. Ha valaki sem meghallgatni, sem változtatni nem hajlandó, azzal nem lehet kompromisszumra jutni.



4. Tisztelet és őszinteségHabár sokan gondolják úgy, hogy egy kapcsolatban elkerülhetetlen a hazugság, és míg ez a kisebb füllentésekre talán igaz is lehet, valójában az őszinteség a bizalom alapja, és a kutatások szerint ez vezet a boldog kapcsolathoz. Olykor természetesen az igazság fáj, de azt a problémát, amit nem mondunk ki, nem lehet megoldani, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem érződik a baj hatása. A ki nem mondott problémák mérgezik a kapcsolatot, rombolják a bizalmat, ezért fontos mindig őszintének lennünk, ugyanakkor a tisztelet is lényeges. Sokféleképpen lehet valamit kommunikálni, a sértő és durva vagy nyers megfogalmazás nem egyenlő az őszinteséggel, ugyanis az ilyen közlések célja általában nem a probléma feltárása és megvitatása, hanem a másik megsértése, az önbizalmának aláásása.