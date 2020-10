A lélegzetetd is eláll, ha meglátod a legújabb kapszulaotthonokat, melyek nap és szélengergiával működnek.

A Nice Architects pár éve mutatta be az Ecocapsule elnevezésű lakókapszulák terveit, melyet még 2017-ben dobtak a piacra. A tojás alakú otthonok nap és szélenergiával működnek, valamint az esővizet is tárolják és hasznosítják. Ha valaha is fantáziáltál arról, hogy milyen jó lenne a világ bármely pontján számlák fizetése nélkül élni, akkor ez tetszeni fog: