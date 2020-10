Csupán 21 éves volt Fiona Hollingsworth amikor beleszeretett a férjébe. Hamar családot alapítottak, így a lány akkor nem tudott a modellkedésre koncentrálni, pedig régi vágya volt. Miután tavaly elvált férjétől, a 37 éves nő elhatározta, most vág bele. Formába hozta magát néhány műtéttel, amire közel tízezer fontot költött, de úgy tűnik megérte. Fiona ugyanis azóta már a Playboy-ban is szerepelt.

A kétgyermekes egykori asszisztens elmondta, nem volt boldog a házasságában, úgy érezte változtatnia kell az életén.

„A boldogtalan párkapcsolatom arra ösztönzött, hogy visszatérjek a modellkedéshez. Így elhatároztam magam, hogy indulok az Év Modellje versenyen. Nem voltak nagy elvárásaim két gyerekkel és egy függőben lévő válással, de végül mégis megnyertem. Nem akartam elhinni, annyira boldog voltam" – mesélte Fiona.

Ez hatalmas lendületet adott neki, és további versenyeken is elindult, sőt Playmate lett, és bekerülhetett a Playboy magazinba Spanyolországban és Portugáliában. Jelenleg pedig az USA egyik legjobb fotósával dolgozik. A nő nem tagadja, hogy többször megcsináltatta a melleit és az orrát is, ezenkívül botoxkezelésen is átesik rendszeresen, de ezek óriási önbizalmat adtak neki - írta a Daily Star, a képek is itt tekinthetők meg.