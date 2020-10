Biztosan neked is ismerős az érzés, amikor reggel felkelsz az ébresztődre, felhúzod a redőnyt, kinézel az ablakon, és az élettől is elmegy a kedved. Sötét van, hideg van, köd van, vagy éppen ömlik az eső, az ágyad pedig szinte beszél hozzád, hogy gyere, feküdj vissza egy kicsit.

Az esetek nagy többségében ezek a sztorik nem happy end-del zárulnak, ugyanis fel kell kelni, és el kell indulni munkába, el kell vinni a gyerekeket iskolába, óvodába, de mi van akkor, ha hétvégén is vacak az idő, vagy épp a szabadnapodon romlik el? A mi tuti tippünk az, hogy ne foglalkozz semmivel, add át magad a pihenésnek, hiszen a szennyes ruha és a mosogatni való megvár. Cikkünkben összeszedtük, milyen kellékekre lesz szükséged a tökéletes őszi bekuckózáshoz!

1. Egy forró italA nyár végeztével a boros poharakat szinte minden háztartásban egy kicsit hátrébb toljuk a polcon, és előre pakoljuk a cuki, figurás bögréket. Az őszi pihenés elengedhetetlen kelléke egy nagy bögre forró ital, legyen az kávé, forralt bor, esetleg tea. Ha utóbbit választod, és nem csak egy finom meleg italt szeretnél inni, de immunrendszeredért is tennél, tegyél bele mézet, és élvezd, ahogy testedet átjárja a forróság. Ha a lustábbak közé tartozol, főzz le több adag teát, tedd bele egy kancsóba, vegyél magadhoz egy bögrét, és kedvedre töltögesd a nap folyamán, így egy csomó felesleges időt megspórolhatsz magadnak.

2. Puha, meleg takaróA legtöbben már elővettük a puha köntösöket, meleg takarókat, amikbe nyakig beburkolózhatunk. A bekuckózás talán legfontosabb kelléke egy pihe-puha paplan, amit magunkra tekerve sokkal kellemesebb a film-vagy sorozatnézés, de olvasás közben is isteni érzés betakarva lenni. Válassz olyan takarót, ami elég meleg, de nem túlzottan, hiszen az sem jó, ha fázol, de az sem, ha megizzadsz alatta. Ha van időd, dobd be a takaróhuzatot egy gyors programra a mosógépbe, és ha van rá lehetőséged, szárítógépbe szárítsd. Így nemcsak az illata lesz isteni, de amikor felhúzod a takaróra, még a huzat is meleg lesz, és hát ki ne szeretne egy illatos, forró takaró alá bebújni?

3. Zokni, pizsi, köntösVégre eljött a vastag, meleg zoknik ideje, amik ezer színben és mintában pompáznak. Az őszi otthoni szett elengedhetetlen része egy meleg zokni, egy puha pizsoma, esetleg köntös, vagy mindhárom, ugyanis ezek a ruhadarabok nemcsak a testet, a lelket is melegítik.

4. Egy jó film, sorozat, vagy könyvA bekuckózás lényege, hogy szakítasz magadra időt, és azzal foglalod el magad, ami igazán boldoggá tesz. Keress egy jó könyvet, egy jó sorozatot vagy filmet, takarózz be, és indulhat a kényeztetés. Ha a könyvek szerelmese vagy, érdemes berendezni egy olvasósarkot is, de arra nagyon figyelj, hogy biztosítsd a megfelelő fényforrásokat, ugyanis félhomályban olvasni nem a legegészségesebb.

Ha már szórakozás, akkor itt muszáj megemlítenünk a nasit is, ami még tökéletesebbé varázsolja a pillanatot. Az otthoni bekuckózás alatt is érdemes figyelni a folyamatos szellőztetésre, bármilyen hideg van kint. Szellőztess gyakran, és vess be nyugodtan illatos gyertyát vagy diffúzort, párologtatót, esetleg illóolajat. Utóbbiak nemcsak tisztítják a légutakat, megölik a baktériumokat, de ha megfelelő illatot választasz, nyugtatóan hatnak az idegrendszerre, és segítenek a totális ellazulásban.