Már Noncsi is elkíséri Sarka Katát az edzőterembe, ezt a pillanatot örökítette meg a sztár. A fotón jól látszik, hogy Hajdú Péter és Kata kamaszlánya már kész kis hölgy.

Sarka Kata köztudottan sokat mozog, és ez csodás alakján is meglátszik. Úgy tűnik, mostanában társa is akad a sportolásban, Noncsi abba a korba ért, hogy már ő is elmegy anyukájával az edzőterembe.

Sarka Kata egy közös szelfit is lőtt lányával, amelyen jól látszik, hogy a tinédzser éppen olyan gyönyörű, mint anyukája, és szinte már kész nő.