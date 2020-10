Zámbó Krisztiánnak nagyon fáj, hogy testvéreivel nincsen olyan szoros kapcsolata. Elárulta, hosszú ideje nem találkoztak egymással.

"Amikor apu még élt, minden ünnepet együtt töltöttünk, sokat voltunk együtt mi, gyerekek. Szerette, ha együtt van a család. Szerintem őt is bántaná, hogy most ez van, örülne, ha újra összeállnának a testvérek. Most már legalább két vagy három éve az a helyzet, hogy nem látjuk egymást és ritkán is beszélünk... Igazából nem vesztünk össze, csak elsodródtunk egymástól és nem tartjuk a kapcsolatot. Az egyik féltestvérem Amerikában él, ketten pedig Ausztriában dolgoznak. Adrián most kezd felnőni, Zsolti testvéremnek pedig családja van, velük tölti az idejét" - mondta a Blikknek.