2 évvel ezlőtt diagnosztizáltak leukémiát Caramel 4 éves kislányánál. Akkor a szülők senkinek sem voltak hajlandóak beszélni Szofi állapotáról, az énekes felesége még a közösségi oldalról is eltűnt a kezelések idejére, hogy csakis a gyermekére tudjon koncentrálni.

„A betegség óta teljesen másképp látom a világot. Rájöttem, hogy meg kell becsülnünk azt, ami körülvesz bennünket, és nagyon kell rá vigyáznunk. (...) Ki kell pihennem az elmúlt évet. Szép lassan minden a régi, újra aktív vagyok a közösségi oldalamon, bár sokszor könnyebb lenne anélkül. Szörnyű, ami velünk történt, mégis azt érzem, hogy a betegség idején nyugodtabb volt az életem" - nyilatkozta korábban a Lokálnak Szilvi.

A borzalmas időszak után azonban újra a nyugalom és a harmónia jellemzi az énekes családjának életét. Kislányuk, Szofi pedig egyre bájosabb, amit szerencsére édesanyja közösségi oldalán gyakran meg is csodálhatnak a rajongók.

A szülők nagyon büszkék a gyönyörű kislányra, aki nemcsak elképesztő szépségével veszi le a lábáról őket, a konyhában is nagyon ügyes, az idegen nyelvekben is kiváló, valamint, ami nem meglepő, az énekhangja is káprázatos.