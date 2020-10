Melyek az ideális méretek manapság?

A "90-60-90" már lecsengett, az egykor szentírásnak számító modellméreteket már a divatiparban is elfelejtették. Jelenleg is nagy változások zajlanak az ideális méretek tekintetében, a plus size modellek lassan de biztosan beveszik a kifutókat. Az új trendek szerint pedig a korábban hibának számító a bőrbetegségek vagy éppen a görbe fogak teszik igazán izgalmassá a modelleket.

Az olyan sztárok, mint Lena Dunham, Amy Schumer és Ashley Graham korábban nem illettek volna bele az "ideális hollywoodi képbe" - mégis kasszasikerekkel és világhírű divatmárkák kifutóján ünneplik sikereiket. Önbizalmukkal, és azzal, hogy büszkén vállalják a testüket, nők millióit motiválják szerte a világon. Mindenkinek úgy kell jól éreznie magát a bőrében, hogy közben egyetlen szépségideálnak se akarjon megfelelni.

