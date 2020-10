Meghan és Harry egy igen fontos szereplésre készülnek - erről árulkodik ez a friss fotó is.

Ma, azaz október 20-án este kerül megrendezésre a Time magazin klímavédelmi találkozója, amelyen Harry és Meghan is tiszteletét teszi - sőt, beszélni is fognak. Az eseményhez egy reklámfotó is készült a párról, amelyen mindketten fantasztikusan néznek ki, de ez önmagában nem újdonság.

Az viszont igen, hogy Meghan viseli Diana egykori Cartier karkötőjét. Mint kiderült, Harry ajándékozta oda a méregdrága ékszert a feleségének, akinek így nagyjából 2 millió forint díszeleg a kezén. A képet IDE kattintva nézheted meg.