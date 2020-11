Egy bizonyos kor után szinte nincs is olyan ember, aki még ne próbált volna leadni néhány vagy néhánynál egy kicsivel több kilót. Sokan a sportban látják a megoldást, de hamar belátják, az étkezés megváltoztatása nélkül a mérleg nyelve nehezen mozdul lefelé, mások a táplálkozásukon változtatnak, de mégsem jön a várva várt eredmény. Ez utóbbinak több oka is lehet, de nagyon gyakran pofon egyszerű dologról van szó, ez pedig nem más, mint az, hogy mg mindig sokkal több cukrot veszünk magunkhoz, mint szeretnénk. Íme, néhány étel, amit jobb, ha hanyagolsz, ha diétázol, ugyanis rengeteg rejtett cukrot tartalmaznak, így egyáltalán nem támogatják a súlyvesztésedet.

Ha már jó néhány diétán túl vagy, és azóta is mániákusan figyeled az élelmiszeren elhelyezett címkéket, a legjobb barátaid a kalóriaszámláló appok, akkor lehet, hogy sok újat nem mondunk neked, de ha most először veselkedsz neki a fogyókúrának, cikkünk segítségével máris egy csomó hibától megkímélheted magadat, ugyanis szinte felfoghatatlan, hogy mennyi cukrot viszünk be a szervezetünkbe a tudtunkon kívül. A feldolgozott élelmiszerek nagy része annak ellenére, hogy nem édesség, cukorbomba, így ezeket jobb, ha elkerüljük, és amit lehet, magunk készítünk el.

Gyümölcsös joghurtok

A gyümölcsjoghurtokat még a szülők is szívesen megveszik a gyerekeiknek, mondván, hogy az csak tejet és gyümölcsöt tartalmaz. Nos, az utóbbiból pont nem sokat, helyette aromákat és ízfokozókat kapunk egy kis színezékkel, és jó sok cukorral. Sokkal jobban jársz, ha veszel egy görög joghurtot, és hozzákeversz egy kevés friss vagy fagyasztott gyümölcsöt.

Müzlik

A müzliket is szinte a legtöbben az egészséges és alakbarát élelmiszerek közé sorolják, ugyanis azok többnyire zabot és magvakat tartalmaznak. Ezzel még nem is lenne túl nagy probléma, de a legtöbb emellett hozzáadott cukorban is bővelkedik, még akkor is ha fitnesz vagy light feliratot látsz rajtuk. A light termékekről egyébként jó ha tudod, hogy sok esetben még több cukrot tartalmaznak, mint a normál verzió, csak éppen a zsír javára. Kutatások szerint az emberek a lightnak nevezett termékekből többet esznek, így nem hogy kevesebb, de még több kalóriát is visznek be, mint amit szeretnének.

Salátaöntetek

A saláta a fogyókúrázók csodafegyvere. A zöld levelesek, a paprika, a paradicsom és a többi valóban támogatják a diétádat: nagy térfogatúak és kalóriaszegények, de nem mindegy, hogy milyen öntetet teszel a tetejére. Természetesen nem baj, ha használsz ilyeneket, de nem az előre összeállított bolti változatot, ami cukorral, ízfokozókkal éri el a kívánt hatást. Inkább vegyél sima joghurtot, és használj friss fokhagymát és fűszereket hozzá, esetleg kis olívaolajjal, , balzsamecettel is ízesítheted.

Üdítők, gyümölcslevek, smoothie-k

Ha kezdő diétázók vagyunk, eleinte hajlamosak vagyunk, csak azokat a kalóriákat számolni, amelyeket megeszünk, és megfeledkezni arról, amiket megiszunk. Bár a cukrozott szénsavas üdítőket a legtöbben elkerülik, a rostos gyümölcslevekről még mindig sokan azt hiszik, egészségesek. Nos, ha dobozban árulják, biztos nem: egyrészt magas a cukortartalmuk, amelyek pépesített vagy folyékony állapotban pillanatok alatt az egekbe röpíthetik a vércukor- vagy inzulinszintedet. Ezek helyett mindig a rostokat is bőven tatalmazó friss gyümölcsöket válaszd, ha pedig egyszerűen csak szomjas vagy, igyál vizet vagy ízesítetlen teákat.

Tésztaszószok

Bár a tészták amúgy sincsenek a diétázók toplistáján, néha beleférhet az étrendbe, ilyenkor azonban nem árt legalább a szósszal okosan bánni. Üveges és dobozos termékek helyett itt is a házi megoldásokat válaszd.

Alkohol

Ha diétázol, akkor bizonyára tudod, hogy az alkoholt sem árt kerülni, ha eredményt szeretnél elérni. A sör a magas szénhidráttartalmával lesz az akadálya a fogyásodnak, a koktélok pedig alapvetően nagyon sok cukrot tartalmaznak, így azokat messziről kerüld el. Ha mégis innál valamit, akkor a száraz borokat vagy az abból készült fröccsöt helyezd előtérbe, de csak óvatosan. Igaz, ezek kalóriatartalma nem magas, de ha sokat iszol belőle, könnyebben elveszíted az étkezésed felett is a kontrollt, ráadásul ilyenkor a májad sem a zsír, hanem az alkohol bontásával van elfoglalva, így semmiképp nem segíti a céljaidat.