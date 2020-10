Forog a Konyhafőnök VIP következő évada, és a promóvideó is elkészült az új szériához. A műsor egyik szereplője Hujber Feri, akiről egy jó ideje semmit nem lehetett hallani. Miután elültek a botrányai, a színész is eltűnt. Külföldön próbált szerencsét pincérként, most pedig visszatért, ezúttal hidrogén szőke hajjal. A videóból kiderült, hogy Feri teljesen összeomlott a forgatás alatt: