Amikor 20 év együttélés után oltár elé álltam, persze, én is azt gondoltam, a házasságom örökké tart. Nem így lett. Ha lehet ilyet mondani, szépen váltunk el, nem fulladt öldöklésbe. De ebben a helyzetben, az emberben így is felfokozott érzelmek dolgoznak - kezdte Ildikó a Best magazinnak.

Sokaknál a gyermekelhelyezés is óriási vitákat szül. Mindezzel nagyon nehéz megküzdeni egyedül. Mi szerencsések voltunk abban is, hogy nem született gyerekünk, mert sokszor sajnos ők a válások legnagobb vesztesei. Gyakran kifejezetten fegyverként használják őket a szülők, maradandó károsodást okozva ezzel