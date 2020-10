A művésznő joggal érdemelte ki a rangos címet, hiszen ő honosította meg hazánkban a revü műfaját, majd onnantól kezdve számos világhírű színpadon is fellépett. Imádta a reflektorfényt és a csillogást, a siker, ez azonban nem mindig járt csupa boldogsággal.

"Akinek pénze van, azt hiszi, hogy mindent és mindenkit megkaphat. Hát, engem bizony sosem lehetett pénzért megvásárolni! Sem a testemet, sem a lelkemet. Nem vagyok eladó" - kezdte a Hot magazinnak a művésznő, aki hozzátette, hogy rengetegen megpróbálták kihasználni táncos szakmája miatt.

"Hiába lett verekedés belőle, hiába aláztak meg többször is, hiába nem lettem filmcsillag, a saját erőmből is fel tudtam építeni az életemet, a karrieremet, ami boldoggá tesz. Tökéletes visszajelzés számomra a Halhatatlanok Társulatának elismerése is" - nyilatkozta a táncművész.