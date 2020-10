Pár napja robbant a hír, miszerint Sánta László színész és Sánta-Széphalmi Juliska hat év után a válás mellett döntöttek . A férj most érzéseiről beszélt.

Sánta László egy kereskedelmi csatorna reggeli műsorában beszélt a válásával kapcsolatos érzéseiről:

"Hiszem azt, hogy sok én van bennünk, sokféle gondolat. Mindig az a kérdés, hogy melyiknek adok energiát. Van bennem valaki, aki mélyen hiszi azt, hogy ez rendbe hozható. Az, hogy ez a gyakorlatban kivitelezhető-e vagy nem, az egy nagyon érdekes kérdés. Ezekhez a dolgokhoz két ember kell.

Szeretjük egymást a mai napig, tehát az nem kérdés, hogy van egymás iránt egy mélyen érzett szeretet. Hogy most van köztünk egy olyan probléma, ami úgy tűnik, hogy megoldhatatlan, az kétségtelen. Azért is mertük ezt a dolgot kiírni és felvállalni. Most egy elfuserált élethelyzetben és lelkiállapotban vagyunk. Reméljük, hogy ezt a lehető legnormálisabban tudjuk végigcsinálni" - idézi a színészt az Indirekt.