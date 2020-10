Az énekesnő nagyon várta, hogy kortárs tánccal léphessen a színpadra a Dancing with the Stars-ban, ám a próbák során olyan komoly sérülést szerzett, hogy veszélybe került a produkciójuk.

Sajnos több sérülést is elszenvedtek már a Dancing with the Stars versenyzői, Gabriela Spanic és Noszály Sándor is komoly fájdalmakkal küzdött. Pásztor Anna sem úszta meg, pedig az énekesnő nagyon izgatott volt amiatt, hogy a kortárs táncot kapták.

Csakhogy meghúzódott az izma, és súlyos fájdalmai voltak még egy nappal a show előtt.

„Meghúztam a bordaközi izmomat, így nagyon féltem, hogy mi lesz. Tegnap egész este sírtam, mert annyira fájt, hogy levegőt se tudtam venni. Reggelre jobb lett, de a főpróbán még nem bírtam végig csinálni" – árulta el a fellépése után Anna, aki hősiesen helytállt a színpadon a sérülése ellenére is.