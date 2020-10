Drámaian zajlott Noszály Sándor fellépése a Dancing with the Stars második, élő adásában: a teniszedző egy lépésnél megcsúszott, és ahogy a testsúlyával korrigált volna, becsípődött egy ideg a hátában. Óriási fájdalmak közepette táncolta végig a produkciót. Kiderült, hogyan érzi magát azóta Sanyi és képes lesz-e folytatni a versenyt.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a teniszedző, Noszály Sándor és táncospárja koreográfiája nem úgy alakult a szombat esti Dancing with the Starts élő adásában, ahogyan azt eltervezték: A produkció közben becsípődött Sanyi dereka, a tánc végén megszólalni is alig bírt a fájdalomtól.

Táncospárja, Mikes Anna egy bejegyzésben számolt be Noszály állapotáról.

"Köszönjük szépen a zsűrinek a pontszámokat, valamint a nézőknek a szavazatokat! Elképesztő este volt, ilyen még sosem fordult elő velem a táncos karrierem alatt. Nagyon sajnálom, hogy egy rossz mozdulat miatt nem tudtuk helyesen letáncolni a koreográfiánkat... Viszont az egészség a legfontosabb, és annak oltárán semmit sem szabad feláldozni. Sándor már jobban van, és folytatjuk tovább a megmérettetèst" - írta Anna a közösségi oldalán