A Keeping Up with the Kardashians egy 2007 óta nagysikerrel futó reality, melynek főhősei Kim Kardashian és a családja. A rajongók viszont igazán szomorúak lehetnek, ugyanis 2021-ben, a 20. évaddal véget ér a Kardashian család mindennapjait bemutató sorozat. Ám az E! csatorna munkatársai máris azon ügyködnek, kik lehetnének az újabb családreality sztárjai.