Mi is beszámoltunk John Legend és Chrissy Teigen tragédiájáról. A sztárpár szeptember végén vesztette el magzatát, még a 28. hét betöltése előtt. A megtört család több drámai fotót is megosztott a történtekről, Chrissy pedig egy hosszú bejegyzésben mondta el, miért döntött a fotók megmutatása mellett, és azt is elmesélte, mi történt pontosan.

Az írásból kiderül, hogy a modell több mint egy hónapig feküdt az ágyban, mivel részleges méhlepény-leválása volt.

,Amikor feküdtem az ágyban folyamatosan csak véreztem, minden órában tisztába tettem az ágyat, amikor már éreztem, hogy nem komfortos a saját véremben feküdni. Azonban csak egyre és egyre jobban véreztem. Egyre kevesebb folyadék volt Jack körül, szinte alig tudott benne "lebegni". Volt, hogy éreztem a karjait és a lábait a hasam peremén."

-írja a modell, akinek néhány nappal később az orvosa azt mondta, ideje elbúcsúznia gyermekétől.

"Többször kaptam vérátömlesztést, de minden zacskó vér úgy ment keresztül rajtam, mintha mi sem történt volna. Egyik nap késő este azt mondták, reggel el kellene engedni a babát. Eleinte kissé sírtam, aztán teljesen kikészültem, a lélegzetem sem volt képes utolérni a saját hihetetlenül mély szomorúságomat. Most is, amikor ezt írom, újból érzem a fájdalmat. Oxigént helyeztek az orromra és a számra- ez volt az első kép, amit láttatok..."

-mondta Chrissy, aki az anyukáját és Johnt kérte meg, hogy készítsenek fotókat.

"Tudtam, hogy örökké emlékeznem kell erre a pillanatra, ugyanúgy, ahogyan emlékeznem kell arra is, amikor csókolózunk az oltár előtt, ugyanúgy, ahogy emlékeznem kellett örömkönnyeinkre is Luna és Miles után. Tudtam, hogy meg kell osztanom ezt a történetet."

-folytatta a gyászoló anyuka, akit nem érdekel, hogy sokan gyűlölik ezeket a fotókat.

,,Nem nagyon tágultam, hiszen még egy apró kis srác volt Jack. Az oldalamon feküdtem, és vagy óránként váltottam az oldalt, valahányszor a nővér mondta. Emlékszem, hogy a jobb oldalamon feküdtem, szemben Johnnal, amikor azt mondták, hogy váltsak. Szétnyitottam a lábam, és láttuk, hogy jön kifele a baba... Az orvosok kiabáltak egy kicsit, és ... még most sem tudom, mit mondjak. Kint volt. Anyukám, John és én megfogtuk, és elbúcsúztattuk a magunk módján. Anyukám egy thai imát mondott, és zokogott. Megkértem az ápolókat, mutassák meg a kezét és a lábát, és újra és újra megcsókoltam őket. Fogalmam sincs, mikor álltam meg. Lehet, hogy 10 perc vagy egy óra után. Nem tudom, hogy mennyi idő után adtam oda a nővéreknek. Most már csak annyit tudok, hogy hamvai egy kis dobozban vannak, és arra várnak, hogy új otthonunkban egy fa alá temessük."

-olvasható a szívszaggató írásban.