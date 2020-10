Ahogy azt megírtuk, Chrissy Teigen harmadik gyermekét várta John Legendtől, ám a pici nem volt tervezett baba, amiből adódtak is problémák. A modell szervezete nehezebben viselte ezt a terhességet, ami miatt komplikációk alakultak ki, spontán vérzése lett, emiatt pedig kórházba is került.

Az orvosok mindent megtettek, ám sajnos nem tudták stabilizálni a pici állapotát. Több vérátömlesztést is eszközöltek, de sajnos a babát így is elveszítették. A sztárpár Chrissy Instagram-olalán jelentette be a szörnyű tragédiát, képeket is posztoltak a kórházi szobából.