A Szex és New York sztárja, Sarah Jessica Parker fia 18 éves lett. Hihetetlen, hogy a színésznőnek már ekkora fia van, ez amiatt is lehet furcsa a rajongóknak, mert szinte alig mutatta meg James Wilkie-t a nagy világnak az utóbbi években. Most azonban kivételt tett és közösségi oldalán soha nem látott fotókat posztolt a születésnaposról.