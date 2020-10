Biztosan sokakat foglalkoztat a kérdést, hogy mi történik azután, hogy meghalunk. A szerveink működése leáll, na de az agyunkban zajló folyamatokkal mi a helyzet? Most kiderül, ugyanis kutatók utánajártak annak, hogy pontosan mi történik a klinikai halál beállta után az agyban a test oxigénhiányos állapotában.

A New York-i egyetem egyik kutatócsoportja megpróbált választ találni arra a kérdésre, ami az emberek nagy százalékát biztosan foglalkoztatja: Mi történik a halál után?

A kutatás eredménye mindenkit ledöbbentett: A kutatók rájöttek arra, hogy a halott személy teljesen tisztában van vele, hogy eltávozott, ami azt jelenti, hogy a klinikai halál beállta után még akár hallja a körülötte történő eseményeket. Ez annak köszönhető, hogy a tudat azután is működik még egy darabig, miután a test életfunkciói megszűnnek - írja a Ripost.

A vizsgálatban olyan betegek is részt vettek, akiket szívroham után újraélesztéssel hoztak vissza az életbe. Közülök sokan arról számoltak be, hogy azután is hallottak és láttak mindent, hogy leállt a szívük. A hallottakat a jelenlévő orvosok megerősítették.

A kutatást vezető orvos szerint azonban lehetetlen, hogy a klinikai halál megállapítása után bármit halljon vagy lásson az elhunyt személy, ugyanis a szívverés leállásákor megszűnik a vérkeringés, azonnal leállnak az agyalapi funkciók és megszűnnek az alapreflexek.

Egy másik kutatás megerősítette az előző állítást, miszerint láthat vagy hallhat az adott személy a halál után is dolgokat, mivel a vérkeringés leállása után maradnak rejtett tartalékok az agyban.