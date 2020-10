A Keeping Up With The Kardashians reality sztárja, Khloe Kardashiant is utolérte a koronavírus. A családi sorozat következő részének előzeteséből derült ki, hogy tünetei miatt teszteltette magát Khloe, akinek végül beigazolódott a félelme, kiderült, hogy valóban elkapta a koronavírus-fertőzést. A tesztelést megelőzően több napog hányt, rázta a hideg és remegett - írja a Mirror.

„Most tudtam meg, hogy én is elkaptam. A szobámban pihengetek, tudom, minden rendben lesz, de az elmúlt néhány nap nagyon kemény volt. Alapból migréntől szenvedek, de ami a vírussal járt fejfájás, a valaha volt legrosszabb volt. Amikor köhögök, olyan, mintha égne a mellkasom. Higgyétek el, ez a sz*r valóban létezik" - mondta el őszintén a Khloe Kardashian.

A családban nem ő az egyetlen, akinek meg kell küzdenie a veszélyes fertőzéssel. Testvérének, Kim Kardashiannek a férje, Kanye West már korábban elkapta a koronavírust.