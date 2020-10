Cicciolina az Összezárva Hajdú Péterrel című műsor vendége volt. Az egykori pornódíva nem tudta, hogy a műsorvezető szerelme, Eszter is ott ül a vezérlőben, ezért próbálta többször is zavarba hozni a tévést. Cicciolina több alkalommal is megmutatta a melleit, megfogta a fenekét, és végigsimított a férfiasságán. A műsor egyébként pénteken este 22 órakor lesz látható a Life TV-n.

„Eszti a vezérlőben ült, amikor Ilona rámászott az asztalra, premier plán betekintést engedve. Az emberek általában elfelejtik, hogy kamera van a sötétített üveg mögött, és llona sem sokat törődött vele. Ekkor szembesültem vele én és a stáb is, hogy nem hazudott, amikor azt mondta, nem vett bugyit és melltartót„ – mesélte a Blikk-nek Hajdú.