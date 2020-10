Immáron 20 éve örvendezteti meg naptárával a rajongóit Kiszel Tünde. A jubileumi kiadásba ezúttal olyan régebbi fotók is belekerültek, amelyeket eddig még senki sem láthatott a naptárdíváról.

Kiszel Tünde első naptára 20 évvel ezelőtt jelent meg, azon kislányával együtt pózolt. Azóta minden évben kiadja a naptárát, többnyire már inkább szexi képekkel teletűzdelve. A kerek évfordulóra sem lesz ez másképp, viszont most olyan régi fotók is belekerültek, amelyeket eddig sehol sem láthattak a rajongói.

„Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi lenne a 20. alkalomra a legjobb téma, ám végül a Jubileumi kiadásra egy Best of naptárat raktunk össze Nektek a csapatommal. Ami a különlegessége lesz ennek a naptárnak, hogy olyan képek is láthatóak benne, amik még eddig soha, a másik pedig, hogy az összes kép fehérneműs persze csak a jó ízlés határain belül" – írta Tünde Instagram-oldalán.