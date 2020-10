Ahogy beszámoltunk róla, a TV2 múlt héten közölte, hogy a Dancing With The Stars harmadik élő showjában több táncos nem tud fellépni köztük Marsi Anikó, Osvárt Andrea, illetve Istenes László táncpartnere, Czina Bogi sem, mert mindhármójuknak pozitív lett a koronavírustesztje. A híradós azonban most visszatérhet.