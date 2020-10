Fájó szívvel, de Emilionak második alkalommal is búcsút kellett intenie a Dancing with the Stars műsorától, ahol tánctudásával próbálta meg lenyűgözni a nagyérdeműt. Kiesését követően a családfő úgy döntött, felpakolja családját és búcsút intenek a fővárosnak. „Néhány napot a vízpart közelében töltünk, Siófokon. Sosem gondoltam volna, hogy a vízpart, ez a csend és béke ilyen hatással lesz rám. Nagyon jól esik ez a nyugi, a meditálás, órákig el tudnám nézni a vizet" – mondta Emilio, aki úgy érzi, itt megnyugvást találhat az elmúlt pörgős hónapok után. „Bármennyire is szerettem minden percét a tánctanulásnak, nagyon elfáradtam. Elég stresszes időszak volt ez nekem, de a családomnak is. Most el kell engednem ezt az egészet, lenyugodni, lassabb tempóra kapcsolni, hogy utána újult erővel folytathassak mindent. Ez a néhány nap most egy igazi terápia számomra. Legszívesebben kitelepülnék az egyik stégre és csak meditálnék. Bár imádom a családomat, most azt érzem, hogy még az ő zsibongásuk is sok nekem néha. Ettől függetlenül szuper lesz ez a pár nap, nagyon ránk fér" – árulta el a családfő, akinek felesége szívesen költözne Siófokra. „Nagyon szeretem a Velencei-tavat és a Balatont is, ahogy minden vízpartot. Hosszú évekig Velencére jártunk nyaralni gyerekkoromban, nekem ez hiányzik. El tudom képzelni magamat Siófokon is, tudnék itt élni, pláne, ha lenne egy vitorlásunk. Én sokkal inkább vízpart kedvelő típus vagyok, mint Emil. Bár most jól esik neki ez a csend és béke, tudom, hogy nemsoká újra a régi lesz és 1000 fokon fog égni. Akkor majd visszasírom ezt a mostani, csendes állapotát" – mondta nevetve Tina a Sláger TV-n látható Drága családomban.