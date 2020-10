A héten derült ki, hogy Bochkor Gábor is elkapta a koronavírust. Mivel egy darabig otthon kell lábadoznia, elképzelhető, hogy helyettesíteni fogják a rádiós műsorvezetőt.

Az 56 éves rádiós és televíziós műsorvezető a hét elején gyengeségre és hőemelkedésre panaszkodott, ekkor még nem is sejtette, hogy talán ő is koronavírus-fertőzött lett.

"Korábban már mindannyiunkat teszteltek, de eddig mindig negatív lett az eredményünk. Bocsinak is az első gyorstesztje az lett, aztán a PCR már pozitív eredményt mutatott. Ezek után minket is leteszteltek, aminek az eredményére egyelőre várunk. Addig is kiürítették a szerkesztőséget, hétfőtől pedig mindannyian otthonról fogunk bejelentkezni. Furcsa egy helyzet, az egyszer biztos, de próbáljuk kihozni ebből a maximumot, és reméljük, hogy mihamarabb viszont láthatjuk Gábort" - mesélte el a Borsnak Bocsi rádiós kollégája, Lovász László.

Gábornak van a rádión kívül egy televíziós műsora, amelynek következő adása a pozitív teszt miatt úgy tűnik egy Best of adás lesz, de vannak más opciók is.

"Egyelőre azon dolgozunk, hogy megoldjuk a jövő hét csütörtöki felvételt, hisz nagy valószínűséggel még egy ideig nem számolhatunk Gáborral. Legfeljebb csak online. Felmerült a helyettesítés lehetősége is, de egyelőre nem tudunk semmi biztosat mondani, csak azt, hogy Gábor távollétében is lesz adás, ám reméljük, hogy mihamarabb meggyógyul, és újra viszont láthatjuk a felvételeken" - mondta a lapnak az ATV vezető munkatársa.