Instagram oldalán jelentette be a gyönyörű színésznő, Osvárt Andrea, hogy hiába gyógyult fel a koronavírusból, még nem léphet színpadra a Dancing with the Stars ma esti élő adásában.

Múlt héten komoly fejtörést okozott a koronavírus a Dancing with the Stars showműsor készítőinek, ugyanis két híresség, Marsi Anikó és Osvárt Andrea is megfertőzödött a vírussal. Bár a show nem állt meg, Anikó és Andi is otthon maradt karanténban.

Andi azóta is folyamatosan bejelentkezett Instagram oldalán, ahol többször is megmutatta, mivel tölti a karanténban a napjait. Azonban a minap egy szomorú videót tett közzé az oldalán, ahol elmesélte, hogy tünetmentesen átvészelte a lappangási időszakot, negatív lett a tesztje, de ennek ellenére sem lép fel a szombati adásban. Ennek egyszerű oka van, mivel tegnap járt le a 10 napos karantén számára, így nem volt ideje próbálni és begyakorolni a koreográfiát ma estére.

A szépséges színésznő megnyyugtatta a rajongókat, jövőhéten viszont ismét meghódítja a parkettet a TV2 színpadán.