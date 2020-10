Mint ahogyan az a szombat esti Dancing with the Stars élő adásában kiderült Osvárt Andreának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Bár nagyon sajnálja, hogy egy darabig nem vehet részt a táncos showműsorban, a karantén alatt otthon is próbálja hasznosan tölteni az idejét.