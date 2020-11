Szenvedélyes tangót adott elő a szombati Dancing with the Stars utolsóként színpadra lépő versenyzőpárja, Pásztor Anna és Köcse György. Az előadás olyan forróra sikerült, hogy Anna még a legelején letépte a szoknyáját is. Később Anna elmondta, baleset történt, ez nem a koreográfia része volt.