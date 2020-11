Szinte már zaklatják a nők a Sztárban Sztár egyik nagy esélyesét, Szabó Ádámot. A műsorral jött hatalmas népszerűségét kifejezetten élvezi, hiszen eddigi magánéletére a hosszú kapcsolatok voltak jellemzőek, ám most minden percét ki szeretné használni a szingliségnek.

„Rengeteg üzenetet kapok nőktől, de még férfiak is szoktak írogatni. Persze nekik nagyon udvariasan visszaírok, hogy köszönöm az érdeklődést, de a hölgyekhez vonzódom" - kezdte nevetve Ádám, aki hozzátette, hogy valaki szex ajánlatot is tett neki.

„Jólesik, hogy a műsornak köszönhetően most tényleg nők serege ostromol, ami igazán hízelgő. Kapok nagyon konkrét ajánlatokat és vannak, akik meztelen képekkel bombáznak, de nem zavar" - Ádám lassan három hónapja vált egyedülállóvá, miután szakítottak Tóth Andival. Így most nem igazán vágyik komoly kapcsolatra.

„Sokszor voltam párkapcsolatban, sokáig eléggé kapcsolatfüggő voltam, most vagyok először igazán egyedül. Erre van szükségem, most ismerkedem önmagammal. Persze ha vége lesz a műsornak, szeretném megélni, hogy most hasonló helyzetben vagyok, mint egy rocksztár" – árulta el az énekes.