A rapper nem rég még azt nyilatkozta, hogy a házassága már menthetetlen, mert férje, Offset a kezdetektől megcsalja őt. Ám most újra egymásra talált a pár, és mégsem válnak.

Cardi B és Offset három éve titokban házasodtak össze, azóta egy kislányuk is született, Kulture. Csakhogy a Grammy-díjas rapper szeptemberben beadta a válókeresetet, állítása szerint mert férje mindig is hűtlen volt hozzá. Akkor azt mondta, ezt már semmivel sem lehet helyrehozni. Ám most valahogyan mégis sikerült!

Cardi B ugyanis kérvényezte a válás visszavonását. Bennfentesek szerint a pár a rapper születésnapi buliján jött újra össze – írta a Daily Mail.

„Úgy csináltak, mintha újra egy pár lennének. El sem engedték egymást egész éjszaka. Úgy tűnik, megoldották a problémáikat" - árulta el ismerősük.